Anitta viveu um susto com o patudo Charlie, como a própria relatou nas stories da sua página de Instagram, esta terça-feira, dia 26 de março.

"Fez-me sair de pijama para o veterinário", contou aos mostrar registos do amigo de quatro patas a ser atendido.

"As aventuras de Charlie. Ontem este querido meteu-se em alguma confusão com algum bicho no jardim e fez-me sair de pijama para o veterinário para cuidarem da ferida", relatou, acrescentando que era a "terceira vez no ano" que o animal ia parar ao hospital.

© Instagram_anitta

