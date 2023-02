Kelly Bailey completou 25 anos este domingo, dia 19 de fevereiro, e a data foi comemorada no Brasil.

No Instagram, tanto Kelly como o companheiro, o também ator Lourenço Ortigão, foram destacando algumas imagens deste momento especial.

Grávida pela primeira vez, a atriz está a desfrutar do Carnaval no Brasil e também não faltou tempo para relaxar num barco com amigos.

"Deixo para amanhã a homenagem à melhor coisa que tenho na vida", disse Lourenço Ortigão numa das publicações que fez nas stories da sua página de Instagram.

© Instagram_lourencoortigao

Por sua vez, Kelly disse aos fãs num vídeo que mostrou na mesma rede social: "A viver um dia muito feliz. Amigos queridos, amanhã respondo. Obrigada". Veja o vídeo na galeria.

