Raquel Tavares usou esta segunda-feira, dia 30, as suas redes sociais para denunciar uma situação abusiva de que foi alvo na Internet. A fadista viu a sua imagem ser usada indevidamente e sem autorização para uma burla relacionada com produtos para emagrecer.

"Quero alertar-vos para a utilização abusiva e não autorizada da minha imagem, além de utilização de declarações falsas e falsas respostas em entrevistas completamente inventadas, sobre várias campanhas a produtos de emagrecimento no Facebook e Instagram (e eventualmente em outros meios de comunicação). As imagens que vêem acima SÃO FALSAS", começa por alertar a agora repórter do programa 'Olhó Baião', da SIC", começou por afirmar.

"Nunca autorizei ou participei nestas campanhas! Que fique claro que nunca utilizei, nem recomendo o produto 'Choco Lite' para emagrecimento ou para outra qualquer utilização. Sinto-me obrigada a denunciar estes desconhecidos, criminosos e irresponsáveis e de combater estas cobardes e falsas publicidades", continuou, garantido que "será apresentada queixa às autoridades portuguesas sobre este assunto".

"Sublinho que não recomendo estes produtos, nunca os experimentei, não tenho qualquer vínculo ou ligação a estes produtos, marcas ou empresas", completou.

Leia Também: Raquel Tavares estreia-se no programa de João Baião de "forma inesperada"