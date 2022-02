Idris Elba está a planear investir mais na sua carreira musical. A estrela de 'Sonic the Hedgehog 2', de 49 anos, disse à Vanity Fair que espera "afastar-se do trabalho na representação" para focar toda a atenção na produção musical nos próximos anos.

De recordar que o ator interpretou um DJ na série 'Turn Up Charlie', da Netflix, e apresentou-se no Coachella em 2019, além de ter atuado também como DJ na receção do casamento de Meghan Markle com o príncipe Harry.

"Alguns podem pensar: 'Bem, será a morte da sua carreira na representação se as músicas forem más'. Lidei com essa luta interna ao longo dos anos. Agora estou em paz e escolhi. Isto é o que estou a fazer e vou fazer. Alguns vão adorar e outros vão odiar", disse, acrescentando que "fazer música é um processo muito desgastante".

"É muito difícil gravar um filme e depois ir para o estúdio ou fazer uma música", afirmou ainda.

