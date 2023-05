Idevor Mendonça, uma das mais recentes contratações da TVI, esteve hoje, 12 de maio, à conversa com Maria Botelho Moniz nas tardes da TVI. O apresentador do 'Somos Portugal' falou da sua carreira enquanto comunicador que começou no 'Curto Circuito'.

"Vou contar uma coisa que eu acho que nunca contei, até mesmo quando entrei para o 'Curto Circuito'", afirmou Idevor.

"Tinha um colega meu de escola que quando estávamos nas aulas - eu na escola nunca fui mal educado, mas era muito distraído - eu e ele estávamos dentro das salas a apresentar o 'Curto Circuito'", notou, revelando assim que era um enorme fã do programa.

O convidado revelou que quando se inscreveu nos castings para apresentar o formato da SIC Radical foi determinado a ganhar, algo que veio de facto a aconteceu.