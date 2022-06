Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez escolheram Maiorca, Espanha, para desfrutarem de bons momentos de descanso e em família.

Nas redes sociais, o casal partilhou algumas fotografias destes dias de férias, mas não foram os únicos a captar imagens.

Como foram divulgadas na imprensa internacional, há fotografias do casal durante uma saída à noite em Ibiza, este sábado, 25 de junho, relata o Daily Mail.

Para a ocasião, Cristiano Ronaldo escolheu um blazer azul com calças a combinar e um colar de prata. Por sua vez, Georgina Rodríguez exibiu as curvas com um elegante vestido verde justo e combinou com CR7 um colar semelhante, também prata.

Durante a saída, o casal protagonizou carinhosos momentos com beijos e abraços enquanto dançavam.

As imagem estão já a circular nas redes sociais. Veja nas publicações abaixo: