Virginia López marcou presença no programa 'Goucha' para numa conversa intimista com o apresentador fazer o balanço da sua participação no 'Big Brother Famosos' e ainda para lembrar o seu inspirador percurso de vida.

Mãe de dois meninos, Dinis e Santiago, a jornalista e escritora viveu com o nascimento do segundo filho um momento dramático.

Santiago, agora com 12 anos, nasceu sem respirar e foi levado de urgência para outro hospital. Para piorar, a placenta "não tinha uma cor favorável" e Virginia sentiu-se mal logo após dar à luz.

"As dores que vieram a partir daí eram tremendamente piores do que as que tinha tido durante o parto", conta.

"Disseram-me que tinha de ser operada de urgência, que podia perde o útero e estava entre a vida e a morte", recorda, confessando que chegou a despedir-se do marido - Vasco.

"O pior foi para o Vasco, que estava com a mulher entre a vida e a morte e o bebé sozinho noutro hospital, sem saber como ele estaria", diz.

No fim, tudo correu pelo melhor. Virginia acordou bem da operação e cinco dias depois recebeu alta. Santiago ficou igualmente estável e passados 10 dias deixou o hospital.

