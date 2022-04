Depois de ter estado no 'Dois às 10', da TVI, Virginia López conversou com os jornalista sobre a expulsão do 'Big Brother Famosos'. A escritora e jornalista deixou a casa mais vigiada do país no domingo, 3 de abril,

Entre os temas abordados, como a relação com Nuno Graciano ou a lesão que sofreu durante a participação no programa, Virginia López também esclareceu os rumores sobre o convite para entrar nesta experiência.

Perante as especulações de ter uma relação de amizade com Cristina Ferreira, Virginia afirmou que não é verdade.

A escritora e jornalista contou que conheceu a apresentadora em 2012, quando foi convidada para ir ao ‘Você na TV’ para apresentar o livro ‘De Espanha nem bom vento nem bom casamento’. Na altura, Manuel Luís Goucha estava de férias.

Desde esse encontro, Virginia não voltou a estar com Cristina Ferreira até agora. “Por isso não, não tenho nenhuma relação de amizade com ela”, afirmou.

