A lesão que sofreu no joelho foi um dos temas abordados em conversa com os jornalistas, depois de ter estado no 'Dois às 10', da TVI, horas após a saída do 'Big Brother Famosos'.

A escritora e jornalista confessou que "de quinta-feira para sábado foi muito duro". "Mas estamos no ‘Big Brother’, portanto, não posso receber informação do exterior, não posso contactar os meus familiares. Teria sido muito mais fácil no sábado eu ter feito as malas", admitiu, frisando, no entanto, que não é pessoa de desistir.

Virginia López explicou que na quinta-feira sentiu um 'estalo' e o "joelho começou a inchar". Colocou gelo, mas teve de ser vista por um médico.

"De quinta a sábado não consegui pousar o pé no chão, só depois de terem retirado o sangue que tinha no joelho é que conseguiu pousá-lo no chão. E disse, 'ainda bem que tenho o pé no chão'. E o médico disse, 'é agora que começa o seu calvário'. Ouvi a palavra calvário junto com repouso absoluto, pensei, 'como é que vou fazer isto no 'Big Brother?'", relatou.

Nestes momentos difíceis, contou com a ajuda dos colegas, em especial de Marco Costa. "Eles foram incríveis, nomeadamente o Marco. Ele cuidou de mim a noite inteira. De hora a hora e meia ele acordava para meter gelo no meu joelho, e nesses 20 minutos em que tinha o gelo no joelho, ficava no chão. Há coisas que são mais valiosas no 'Big Brother' e que muitas vezes não se vê, apesar de vivermos 24 horas, sete dias, com câmaras", contou.

Neste momento, Virginia López está à espera dos resultados da ressonância magnética e de perceber se tem ou não de ser operada. Antes de terminar, Virginia López frisou que foi sempre muito acompanhada pela produção. E, diz, se em algum momento lhe tivessem dito que tinha de ser operada naquele dia, iria sair do jogo.

