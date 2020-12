Morreu Hugh Keays-Byrne, ator que deu vida ao vilão no filme 'Mad Max' original e numa sequência que fez 36 anos depois. Tinha 73 anos.

"Estou triste por informar que o nosso amigo Hugh Keays-Byrne morreu ontem no hospital", escreveu o cineasta e amigo do artista Brian Trenchard-Smith, esta quarta-feira, no Facebook.

Trenchard-Smith recordou o amigo pelo seu "coração generoso, dando uma mão amiga às pessoas mais necessitadas" e ainda pelo sentido de humor.

Nos 46 anos de amizade, ambos passaram "muitas manhãs de domingos felizes". "Foi um bom ator e um bom amigo", destacou.

Por sua vez, Ted Geoghegan escreveu no Twitter que o ator era "um ser humano absolutamente maravilhoso que lutou muito por questões ambientais e humanitárias", dizendo que Hugh Keays-Byrne era "um herói anónimo do cinema australiano".

Nascido na Índia em 1947, o ator mudou-se para a Grã-Bretanha ainda em criança e começou a dar os primeiros passos da carreira aos 20 anos. Contou com pequenos papéis em vários filmes até que interpretou Toecutter em 'Max Max'.

Após 'Mad Max', recorda o New York Post, continuou a dar vida a pequenos papéis até que chegou outro grande desafio, 'Mad Max', onde deu vida a Immortan Joe.

Leia Também: Morreu Pat Patterson, a lenda da WWE. Tinha 79 anos