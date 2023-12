Hugh Grant foi, em tempos, uma das estrelas maiores do género cinematográfico conhecido por juntar a comédia e o romance... mas parece que esses dias chegaram ao fim.

O ator participou como convidado no programa de Drew Barrymore, outra conhecida estrela das comédias românticas, e os dois falaram sobre os filmes que protagonizaram.

"Fiquei muito velho, gordo e feio para fazer comédias românticas, obviamente, então comecei a fazer coisas mais interessantes", fez notar Hugh Grant, que agora se encontra nos cinemas com o filme 'Wonka', que conta a história da juventude de Willy Wonka.

Sobre os filmes que marcaram esta fase prévia da sua carreira, Hugh explicou que os adora, tal como adora o facto "de que as pessoas ainda gostem deles". Ainda assim, não escondeu que nunca se sentiu "confortável" a fazê-los. O artista referiu que prefere papéis em que possa dar vida a uma personagem que é completamente diferente do que é no quotidiano.

Vale lembrar que Hugh Grant protagonizou algumas das mais importantes comédias românticas, tais como 'Quatro Casamentos E Um Funeral' (2004), 'Notting Hill' (1999), 'O Diário de Bridget Jones' (2001) e 'O Amor Acontece' (2003).

