A separação de Antonio Banderas e Melanie Griffith há quase dez anos chocou Hollywood e os fãs do casal, que não imaginavam o divórcio após dezoito anos de casamento e uma filha em comum, Stella del Carmen, de 27 anos.

O ator espanhol falou sobre a sua separação na estreia do programa '100% únicos', da televisão espanhola Telecinco, onde um grupo de pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo se tornaram entrevistadores por um dia e fizeram todo tipo de perguntas ao ator e cineasta.

Um dos convidados quis saber como Banderas conheceu Melanie Griffith. "A primeira vez que a vi foi nos Óscares", recordou, lembrando também que nesse momento pensou que ela era muito bonita.

Os dois atores apaixonaram-se em 1995 durante as filmagens de 'Two Much'. "Foi aí que nos apaixonámos e decidimos seguir em frente com essa relação. Vivemos 20 anos lindos", disse Banderas. "Mesmo sendo divorciados, ela é provavelmente a melhor amiga que tenho", acrescentou.

O 'entrevistador' quis saber mais e questionou o ator sobre o facto de ter começado a sair com Melanie quando ainda era casado. "Sentiu-se culpado por isso?", perguntou abertamente. ao que o ator respondeu que "sim".

De recordar que Antonio Banderas era casado com a espanhola Ana Leza quando conheceu Melanie Griffith, com quem se casou em 1996 e de quem se divorciou em 2014. "Até hoje ainda sinto que magoei uma pessoa", acrescentou.

