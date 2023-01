Blaya Rodrigues passou nos últimos meses por uma enorme transformação física. A cantora decidiu apostar numa alimentação equilibrada e voltar aos treinos com o objetivo de perder o peso que ganhou com a gestação dos dois filhos.

Theo, filho mais novo da artista, tem neste momento 18 meses e durante "mais de metade desses meses perder peso nunca foi" a prioridade de Blaya.

"Levei sempre tudo com calma e ao meu tempo! Sem pressões e objetivos, e o mais engraçado disto tudo é que nunca me olhei ao espelho e me senti 'mal' por estar com um peso fora do meu habitual", realçou esta sexta-feira, 13 de janeiro, através de um longo desabafo sobre o tema.

"Claro que havia roupa que não me sentia bonita a usar, mas adaptava-me e achava-me maravilhosa. Sempre que me olhava ao espelho acho que via a karla! Sem notar no peso, era simplesmente a karla! E uma das coisas que mais me ajudou a ver assim foi o meu namorado", disse, passando a explicar a enorme importância que a relação teve nesta fase.

"Ele sempre olhou para mim com uma imensa tesão! Independentemente do peso. Sempre soube aproveitar todas as fases do meu corpo. Nunca vi, nem senti, nenhum olhar de reprovação", frisou, confessando que as inseguranças partiram da sua parte.

"Vocês sabem como são as mulheres, às vezes, temos aquelas pancas! E houve momentos em que eu sentia que ele não me achava atraente! Mas fazia questão de dizer-lhe: 'olha, preciso que me digas mais isto ou aquilo'. E ele claramente que dizia. Termos ao nosso lado alguém que nos ajude no emocional em relação ao nosso físico torna tudo bem mais fácil", destacou.

Por fim, Blaya quis reforçar o seu conselho para todos os casais: "Se vocês sentem falta de elogios, falem com o vosso parceiro/a. Sem diálogo não vão a lado nenhum".

Leia Também: Blaya Rodrigues consegue "transformação física brutal". Eis o resultado