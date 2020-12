No Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Sandro Lima partilhou no Instagram algumas imagens do hospital, onde foi internado nos cuidados intensivos após ter testado positivo à Covid-19.

Por não ter autorização para partilhar publicamente algumas das imagens captadas na unidade hospitalar, o jovem viu-se obrigado a remover as mesmas, como explicou, esta sexta-feira, na rede social.

"Devido a questões burocráticas e de políticas de privacidade do hospital fui obrigado pelo mesmo a eliminar a minha publicação de ontem, por não ter autorizações para mostrar o conteúdo que mostrava. Não foi de todo com uma intenção maldosa, antes pelo contrário. Vou fazer o mesmo post, com a mesma mensagem, mas apenas com o conteúdo com que me autorizam", disse, publicando de novo a mensagem que tinha partilhado anteriormente, mas sem algumas das imagens que completavam as suas palavras.

Nas stories, Sandro Lima acrescentou: "A mensagem foi passada. Infelizmente, teve de ser apagada e novamente republicada. Se acharem que vale a pena voltar a ser partilhada, está nas vossas mãos".

Antes de terminar, agradeceu todo o carinho recebido: "Obrigado por todas as mensagens e por todos os comentários da outra publicação, infelizmente, não consegui ver nem metade, mas podem sempre voltar a comentar ou a enviar mensagem. Com o tempo responderei a todos".

Recorde-se que o ex-namorado de Fanny - que foi diagnosticado com leucemia em 2017 - aguardava um novo transplante, mas viu-se obrigado a adiar a operação após ter testado positivo à Covid-19.