O país ficou em suspenso na noite de 5 de dezembro de 2020. A morte de Sara Carreira dominou a imprensa e os portugueses deixaram-se envolver na dor de uma família que sempre conheceram como unida e feliz.

Durante três anos, Tony Carreira procurou respostas e confiou na justiça para as receber. Hoje, dia 12 de janeiro, voltou pela última vez ao Tribunal Judicial de Santarém. À chegada, manifestou poucas esperanças na possibilidade de ficar a saber, finalmente, o que realmente aconteceu no fatídico dia em que perdeu a filha mais nova. À saída, confirmou esse mesmo receio.

Todos os arguidos envolvidos no acidente conheceram a sentença. Ivo Lucas foi condenado a 2 anos 4 meses de prisão, Cristina Branco a 1 ano e 4 meses e Paulo Neves a 3 anos e 4 meses, sendo que ficaram todos com pensa suspensa. Tiago Pacheco ficou sujeito ao pagamento de uma multa superior a 600 euros.

A desilusão de um pai que ficou sem a filha

Tony Carreira deixou sempre claro que não tinha o desejo de ver ninguém atrás das grandes. Ainda assim, na primeira reação após conhecida a sentença, não foi capaz de esconder a indignação pelo facto de todos os arguidos terem seguido "uma tática de advogado, a tática da amnésia". Para o cantor, ficou claro que apenas se lembraram "do que lhes deu jeito" e vincou: "Não custava nada aos arguidos dizerem a verdade, que era o que pretendia".

Deixando a garantia de que não irá recorrer desta decisão, o artista, de 60 anos, fez também saber aos jornalistas que não deu qualquer atenção à leitura das penas. No fim, apenas importa que a filha, a 'menina dos seus olhos', "já não está cá".

Ivo Lucas "prestou as declarações que tinha de prestar"

Confrontado pelos jornalistas à saída do Tribunal de Santarém foi também Ivo Lucas. O cantor era o condutor da viatura em que Sara Carreira seguia no dia do acidente e foi condenado pelo crime de homicídio por negligência na forma grosseira dado que, segundo a juíza, se distraiu segundos antes do embate.

Ao contrário de Tony Carreira, Ivo optou por não falar e acabou por se manter fiel à postura que adotou desde o início do processo. Em sua representação, Rodrigue Devillet Lima, advogado do ator, referiu que Ivo Lucas "prestou as declarações que tinha de prestar, com verdade". "Podia ter inventado histórias, não as inventou. Contou o que aconteceu, ajudou o tribunal como pôde", acrescentou.

O talento de que os portugueses ficaram privados

Sara Carreira era o membro mais novo do núcleo de artistas desta família que tem três cantores a dar cartas há vários anos. Tinha 21 anos e em breve assumiria o seu primeiro papel como atriz: ia entrar numa novela da SIC.

Na música, Sara já tinha encontrado o seu próprio estilo e reunido a sua comunidade de fãs. 'Vou Ficar' e 'Para Não Chorar' eram um sucesso e Sara tinha até temas para lançar em breve, como foi o caso de 'Leva-me a Viajar', entretanto definida como o hino da associação com o seu nome.

Na noite do acidente, Sara tinha viajado até ao Porto para uma reunião de negócios relacionada com a coleção de roupa que havia lançado em nome próprio, fruto de uma parceria com a estilista portuense Micaela Oliveira. Ao seu lado tinha Ivo Lucas, o cantor e ator com quem começou a namorar nesse mesmo ano e com quem já vivia na mesma casa.

Os dois estavam apaixonados e muito felizes. Ivo Lucas, em tribunal, chegou até a recordar que, momentos antes do acidente que os dois sofreram, havia dito a Sara que a amava e que ela lhe disse o mesmo. Terá sido esta uma das últimas trocas de palavras que tiveram.

A imagem de Sara transformada em solidariedade

Da dor dos pais Tony Carreira e Fernanda Antunes surgiu a vontade de ajudar crianças e jovens adultos com poucos recursos. A Associação Sara Carreira foi fundada em maio de 2021 e tem hoje uma dimensão amplamente superior à do início.

Atualmente, a associação tem dezenas de bolseiros e conta com uma ampla (e luxuosa) equipa de embaixadores. Dolores Aveiro, Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, Bárbara Bandeira, Manuel Luís Goucha, Mariza, Fernando Mendes e Diogo Piçarra são apenas alguns exemplos.

Leia Também: Manhã difícil em Santarém. As fotos de Tony, Ivo Lucas e Cristina Branco