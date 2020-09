A filha de Tony Carreira esteve com o ator e cantor no dia do seu aniversário.

Foi em julho deste ano, depois de ter sido confirmado o fim do namoro entre Ivo Lucas e Mafalda de Castro, que surgiram na imprensa cor-de-rosa os primeiros rumores de que Sara Carreira podia ser a nova namorada do ator e cantor. O suposta casalinho nunca confirmou a relação, mas há agora novos detalhes que fazem aumentar o rumor. Ivo Lucas completou esta terça-feira o seu 30.º aniversário e a data foi celebrada com um jantar a quatro. À mesa estiveram Bárbara Bandeira, o namorado Kasha, Sara Carreira e o aniversariante Ivo Lucas. Imagens partilhadas por Bárbara Bandeira deixam claro que não existiram mais convidados neste restrito jantar de aniversário. Confira a galeria para vê-las. [Sara Carreira no jantar de aniversário de Ivo Lucas]© Reprodução Instagram/ Bárbara Bandeira Leia Também: Agora é oficial! Mafalda de Castro em foto romântica com novo namorado