No passado dia 5 de abril, Eminem não ganhou para o susto depois de ter visto um homem a invadir a sua casa. Novas informações já surgiram acerca do caso, nomeadamente, através do julgamento em tribunal que continua a decorrer.

O Page Six refere que numa das audiências o suspeito, Matthew David Hughes, de 27 anos, afirmou que o seu objetivo era "matar" o artista.

Os dois estiveram cara à cara nesse dia, após Matthew ter conseguido escapar à segurança da casa de Eminem em Clinton Township, Michigan.

O rapper não marcou presença no tribunal uma vez que há provas suficientes para condenar o invasor. Os próximos avanços irão acontecer no dia 28 de setembro.

