Um homem de 32 anos morreu após cair de umas escadas rolantes, a uma altura de cerca de 12 metros, após a abertura da digressão de The Weeknd no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, na passada quinta-feira, 14 de julho.

As autoridades adiantam que o homem, que não foi identificado publicamente, caiu acidentalmente da escada rolante e sofreu um traumatismo craniano. Foi levado de urgência para o hospital, mas acabou por morrer alguns minutos depois da meia-noite [hora local], relata a Variety.

Segundo um relatório do Philadelphia Inquirer, o incidente ocorreu pouco antes das 22h50 [hora local], no estádio de futebol em Filadélfia, Pensilvânia. A polícia partilhou com o Inquirer que tudo aponta para que tenha sido uma queda acidental e que não há "nenhuma suspeita de crime".

Além disso, acreditam que o homem tenha caído depois do fim do espetáculo, quando as pessoas já estavam a sair do local.

