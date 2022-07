A Internet voltou a fazer magia e a ajudar na realização de mais um sonho. Desta vez foi um pequeno fã de The Weeknd quem viveu uma experiência única.

Na semana passada, o cantor levou o pequeno Phoenix Prince, de seis anos, e o pai do menino, Blake Prince, a um espetáculo seu na Filadélfia. Mas não ficou por aqui e encontraram-se ainda nos bastidores, com a criança a presentear o artista com um desenho e algumas bolachas Oreo.

Este momento especial aconteceu depois de Phoenix ter ficado muito triste quando soube que The Weeknd tinha sido obrigado a adiar o concerto em Toronto. De referir também que para a ocasião, o menino tinha-se vestido a rigor com um blazer vermelho, calças, camisa e gravata escura, look semelhante ao que o cantor usa no videoclipe da música 'Blinding Lights'.

As fotografias acabaram por chegar ao cantor, que não tardou a tentar encontrar o menino. Blake Prince, pai da criança, contou agora à People que estava a chegar a casa quando recebeu "centenas" de mensagens a dizer que o artista estava à procura do seu filho.

Depois de entrar em contacto com a sua equipa, Blake diz que o empresário de The Weeknd marcou-lhes um voo de primeira classe para Filadélfia e que pagaram ainda o hotel onde ficaram hospedados. Mais tarde, souberam que tinham de ir mais cedo para o local do concerto porque o cantor queria conhecer o pequeno Phoenix. Mas antes, o menino teve a oportunidade de assistir aos testes de som e foi recebido pela banda e dançarinos.

"Foram todos muitos agradáveis e acolhedores", partilhou Blake. Sobre o cantor, destacou: "Tinha um grande sorriso no rosto". "Ele é apenas uma pessoa como qualquer outra. [...] Foi tão generoso e tão gentil connosco. E pediu desculpa pelo espetáculo", acrescentou.

Um momento único que "nunca vão esquecer".