Grávida pela primeira vez, Débora Monteiro tem vivido esta fase tão especial da sua vida também com o 'peso' das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

Esta terça-feira, fez uma vez mais uso das redes sociais para desabafar com os fãs neste que foi um dia "menos bom".

"Há dias bons e outros menos bons! Hoje foi um dia menos bom, daqueles que as hormonas estão à flor da pele e só me dá vontade de chorar... Mas depois há o tentar controlar o choro e este aperto no peito que não sei bem a razão e fico nesta energia que só vai passar na caminha... Que amanhã a energia seja outra", escreveu.

Recorde-se que a atriz está à espera de gémeas, fruto da relação de longa data com Miguel Mouzinho.

Leia Também: Débora Monteiro: As 20 fotos que mostram a evolução da gravidez