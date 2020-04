Débora Monteiro voltou a aproveitar o fim de semana para presentear os seus seguidores do Instagram com uma nova fotografia da sua cada vez maior barriguinha de grávida.

A esta nova imagem da atriz resolvemos juntar numa galeria inspiradora todas as fotografias que aos longo dos últimos meses marcaram a evolução da sua gestação.

Recorde-se que Débora Monteiro aguarda a chegada de duas meninas gémeas. As bebés são as suas primeiras filhas e resultam da relação com Miguel Mouzinho.

