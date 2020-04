Débora Monteiro vive uma das fases mais felizes da sua vida, apesar de permanecer, à semelhança da maioria das pessoas, de quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus.

Conforme foi anteriormente anunciado pela atriz, esta encontra-se grávida pela primeira vez de gémeas.

Ora, esta segunda-feira, dia 6, Débora usou a sua conta de Instagram para homenagear o companheiro, Miguel Mouzinho.

"Uma salva de palmas a este meu herói", começa por referir.

"Que cozinha para mim todos os dias, que aspira a casa sempre que é preciso, que limpa as casas de banho melhor que ninguém, que me faz massagens nas costas para aliviar as dores, que mesmo no stress de ter de organizar tudo nos negócios dele no meio deste caos, tenta disfarçar e mostrar que está calmo e que tudo vai passar", adianta.

"Uma salva de palmas para este meu herói, que me tira as melhores fotos, para mostrarmos às nossas filhas e, mesmo quando digo 'apaga estou muito inchada', ele diz, estás linda, mais tarde vais gostar de recordar", sublinha.

"Uma salva de palmas a este meu herói que me dá a mão, sempre que estamos no sofá a ver as nossas séries e que me faz sentir protegida. Obrigada Mi. Amo-te", completa.

