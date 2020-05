Noémia Costa completa 56 anos esta quinta-feira, 7 de maio, data que destacou na sua página de Facebook com uma publicação onde se dirigiu a Deus.

"Hoje quero agradecer-te, Deus. POR TUDO. Faz hoje, 7 de maio, 56 anos que me acordas todos os dias. Nas horas boas e más nunca falhaste. Louvo-te e agradeço os pais que tive. A filha que me deste e o neto que me vais dar. A família de sangue e a que escolhi também (amigos). Tenho tanto a agradecer. Hoje é dia de festa porque estou viva", escreveu a atriz na rede social.

Uma partilha que recebeu desde logo várias mensagens de carinho dos fãs, que fizeram questão de desejar um feliz aniversário a Noémia Costa.

