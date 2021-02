A atriz Helena Isabel celebra este sábado 69 primaveras e a data ganhou destaque nas redes sociais da também atriz e amiga de longa data Sofia Grillo, que se desfez em elogios numa carinhosa mensagem.

"Hoje a atriz mais bonita de Portugal faz anos! Para além do talento e passados todos estes anos, continua com a cabeça e o coração no sítio certo! 'Podias prevaricar de vez em quando', digo-lhe eu. 'Não consigo, é a minha natureza', responde-me. Pois é, Leninha, como tu já não se fazem muitas! Parabéns querida amiga. Tem um dia feliz! Gosto muito de ti! Como já já te disse tantas vezes", lê-se na legenda de uma fotografia de ambas.

Para assinalar o aniversário de um dos mais incontornáveis rostos da ficção nacional, reunimos alguns momentos em que Helena Isabel mostrou ser 'imune' à passagem do tempo. Recorde-os aqui.

Leia Também: Helena Isabel, uma das referências de elegância e beleza em Portugal