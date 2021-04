"Já estou obcecada com a versão americana do livro de 'Your Zen Mama'", é desta forma que Daniela Ruah dá início a uma publicação onde se mostra rendida a este projeto e conta que também a sua história faz parte dele.

"As incríveis mamãs Sarah Wright Olsen e Teresa Palmer compilaram histórias, lições e um sentimento de comunidade neste livro, que recomendo a qualquer pessoa a entrar no mundo da maternidade/paternidade", realça a atriz portuguesa, que vive atualmente nos Estados Unidos da América com o marido, David Paul Olsen, e os dois filhos, Sierra, de quatro anos, e River, de sete anos.

Por fim a revelação que a enche de orgulho: "E tenho a honra de terem incluído a minha história de parto pélvico também".

