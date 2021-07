Hilary Duff decidiu abrir o coração aos seguidores da sua conta de Instagram e partilhar fotografias do dia em que deu à luz a filha Mae, uma vez que agora se "sentiu preparada" para o fazer, tal como evidenciou na legenda da publicação.

"Para me sentir segura durante o parto e poder ir para onde preciso, é crucial ter o sistema de apoio certo. A quantidade ideal de espaço, humor, resistência e de pessoas que apoiam o meu poder", afirmou.

"O meu marido, a âncora mais calma no quarto, quando sentia que eu ia trepar às paredes e a minha pequena Molly foi uma doula extraordinária que se sentou comigo quando eu precisava de estar quieta. A minha mãe estava lá para preparar todos os lanches e a assistir com um enorme sorriso nervoso, enquanto a sua bebé trazia uma nova neta ao mundo", recorda.

"Este é um trabalho duro. Desde ficar grávida, a cesarianas, a partos em hospitais ou em casa, a jornadas da amamentação e a criar pequenos seres humanos para serem confiantes, generosos cidadãos do mundo. É completamente desgastante. Uma aventura entediante, mágica e milagrosa. Portanto uma salva de palmas às mães. Todos os dias vocês movem montanhas", completa.

Recorde-se que Mae James Bair nasceu no dia 24 de março. Tanto a menina como a irmã, Banks, de dois anos, são ambas fruto do relacionamento de Hilary com Matthew Koma. A atriz é ainda mãe de Luca, de nove anos, do casamento anterior com Mike Comrie.

