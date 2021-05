Muito amigas há já algum tempo, Mandy Moore e Hilary Duff deram à luz recentemente e não perderam a oportunidade de juntar os filhos bebés.

O momento ficou registado para mais tarde recordarem, tem sido depois destacado no Instagram.

Na imagem que pode ver abaixo, a filha mais nova de Hilary Duff, Mae, de um mês, aparece do lado esquerdo a chorar, junto do pequeno August. Um registo que não passou despercebido aos olhos da imprensa internacional e aos de muitos fãs de ambas as artistas.

[Filha de Hilary Duff à esquerda e filho de Mandy Moore à direita]© Instagram

