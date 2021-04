Uma semana depois do nascimento da pequena Mae James Bair, que chegou no dia 24 de março, Hilary Duff surpreendeu os fãs com uma nova e carinhosa fotografia da menina.

Um retrato que chega com uma pequena placa que contém algumas informações sobre o nascimento da bebé, como o dia, peso e altura.

Partilha que rapidamente captou a atenção de muitos seguidores, que ficaram 'derretidos' com tanta ternura. Veja a imagem e todas as reações à mesma na publicação abaixo:

