Tânia Ribas de Oliveira protagonizou, recentemente, um momento que deixou os admiradores a rirem-se às gargalhadas. A apresentadora estava a falar com dois convidados sobre o Cinema Medo quando foi apanhada de surpresa com um enorme susto.

O momento foi partilhado no Instagram do programa 'A Nossa Tarde'.

"A pior coisa que me podem fazer é pregar-me um susto", lê-se no mesmo.

"Os atores Michel Simeão, Rita Riaz e Luísa Fidalgo vieram falar-nos do Cinema Medo, que combina um pequeno filme de terror com uma experiência imersiva bem assustadora. E num programa sempre tão recheado de surpresas, foi a vez da Tânia de ser surpreendida com um cheirinho desta experiência… não foi é uma surpresa lá muito agradável ", completa-se.

Veja o momento hilariante:

