Na noite desta quinta-feira, Chiara Ferragni voltou a destacar-se pela ousadia com a escolha do visual para a gala da GQ em Berlim, na Alemanha. A digital influencer italiana apareceu seminua, com o peito coberto com uma espécie de escultura dourada.

Inspirada pelo visual, Madalena Abecasis recriou-o em casa com papel de alumínio e exibiu-o num hilariante vídeo em que aparece a limpar a casa de banho.

Veja abaixo.

