José Raposo foi esta sexta-feira um dos convidados de 'Casa Feliz', da SIC, proporcionando aos apresentadores Diana Chaves e João Baião momentos verdadeiramente hilariantes.

Raposo começou por entrar em estúdio com um chinelo de quarto, levando os apresentadores a questionar a que se devia este acessório.

A tentar conter as gargalhadas, o ator lá conseguiu explicar que, ao sair de casa à pressa, calçou um dos ténis com um dos chinelos calçado. Um chinelo que, por sinal, é de Sara Barradas - mulher do ator.

"Cheguei aqui e comecei a sentir o pé mais inchado... e tinha lá este chinelo", contou José Raposo, deixando Diana Chaves e João Baião a chorar de tanto rir.

Leia Também: Sara Barradas revela episódio em que acharam que José Raposo era seu pai