Fanny Rodrigues não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram um momento hilariante protagonizado pela mãe. Enquanto brincava com o neto, o pequeno Diego (filho de Fanny, fruto de um anterior relacionamento), a mãe da apresentadora da TVI acabou com os pés dentro da piscina.

Imediatamente, conforme poderá ver pela gravação na galeria, esta saiu da piscina em alvoroço.

"Eu meti este vídeo no TikTok mas tinha de vir para aqui. Eu tinha avisado que a brincadeira ia acabar mal. E não me enganei", escreve Fanny em tom de brincadeira

