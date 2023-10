Cristina Ferreira chegou ao TikTok esta semana e a verdade é que já está a fazer muito sucesso. Com mais de 16 mil seguidores na rede social do momento, a apresentadora gerou muitas gargalhadas com um vídeo que gravou na companhia de Cláudio Ramos.

Os dois tentam fazer as típicas danças que se veem nesta plataforma, contudo, o desafio revelou-se mais difícil do que o esperado.

"O primeiro fica para sempre", escreveu Cristina na legenda do vídeo.

"Cristina Ferreira no TikTok, aquilo que nós não sabíamos que precisávamos", notou uma seguidora.

"A melhor dupla no TikTok só pode correr... mal! Adoro-vos!", acrescentou outra.

Veja o momento:

