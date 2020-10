Depois de ter passado os últimos sete meses com os filhos na casa quem tem no Hamptons, em em Long Island, Hilaria Baldwin regressou ao apartamento de Nova Iorque pela primeira vez.

A mulher do ator Alec Baldwin registou tal momento e partilhou o mesmo com os seguidores da sua página de Instagram, onde conta que já estava cheia de saudade do apartamento, tendo sido também a primeira vez que o filho mais novo esteve na habitação.

"O nosso espelho! E a primeira selfie do Edu nele! [...] Voltamos para ao nosso apartamento pela primeira vez em sete meses. Foi mágico e emocionante. As crianças estavam tão felizes por ver os seus quartos, camas, brinquedos... o Eduardo nunca tinha estado nesta casa. Fique super emocionada porque parecia que nunca tínhamos saído dela", começou por escrever na legenda da fotografia onde aparece na companhia dos filhos.

"A minha escova dos dentes estava exatamente ou a deixei depois de a usar pela última vez, os meus sapatos perto da porta da frente... nenhum de nós jamais imaginou que isto duraria tanto", acrescentou. "Nós amamos-te, Nova Iorque... amamos-te, casa... amamos-te, corredor feito que tem sido o nosso local para selfies durante dez anos. Ps: tomamos banho lá porque já era tarde e eles colocaram os pijamas para entrar no carro para eu levá-los de volta ao campo. Os pijamas são de há 7 meses, tão pequenos - mas eu deixei que eles os vestissem", rematou.

Recorde-se que Hilaria e Alec Baldwin são pais de Carmen, de sete anos, Rafael, de cinco, Leonardo, de quatro, e Romeo, de dois, e Eduardo, de um mês.

