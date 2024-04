Alec Baldwin festejou o seu aniversário na quarta-feira, dia 3 de abril, e a companheira mostrou aos seguidores algumas imagens deste momento especial.

"Feliz aniversário, Alec. Que seja um ano de amor, felicidade e paz", disse Hilaria Baldwin na legenda de um vídeo com um vídeos e fotografias dos festejos do 66.º aniversário do ator, especialmente, na companhia dos sete filhos mais novos.

De recordar que o casal tem em comum os filhos Carmen Gabriela, Rafael Thomas, Leonardo Ángel Charles, Romeu Alejandro David, Eduardo Lucas, María Lucía Victoria e Ilaria Catalina Irena. O ator é também pai de Ireland, fruto da anterior união com Kim Basinger. A filha mais velha do artista foi mãe pela primeira vez no ano passado, de uma menina que se chama Holland.

Leia Também: Armeira do filme 'Rust' condenada por homicídio involuntário