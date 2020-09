Esta quarta-feira, dia 9, a família de Hilaria e Alec Baldwin cresceu com o nascimento do 5.º filho do casal. A boa nova foi dada nas redes sociais e foi pela mesma via que a mulher do ator quis partilhar com os fãs o corpo pós-parto.

Esta quinta-feira, antes de abandonar o hospital, deu a conhecer uma montagem em que comparou a sua atual silhueta com a enorme barriguinha de grávida.

"Um dia e meio... e um bebé depois. A caminho do hospital e prestes a voltar para casa. Obrigada, corpo, por tudo o que fizeste e continuas a fazer. Agradeço esta jornada, por acolher e desenvolver o meu filho, entregando-o com segurança. Por me sentir pronta para voltar para mim... passo a passo, percorrendo um caminho de paciência, carinho e tempo", escreveu na legenda das imagens.

