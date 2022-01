Hilaria Baldwin completou 38 anos e festejou a data com a família, mais propriamente o marido, Alec, e os filhos que têm em comum.

No Instagram, esta quinta-feira, a celebridade publicou uma fotografia onde aparece junto do companheiro e dos pequenos Carmen Gabriela, de oito anos, Rafael Thomas, se seis, Leonardo Ángel Charles, de cinco, Romeo Alejandro David, de três, Eduardo "Edu" Pao Lucas, de 16 meses, e María Lucía Victoria, de 10 meses. Um retrato que mostra as comemorações desta data especial.

"Disse-lhes que se eles quisessem bolo teriam que olhar para a câmara ou olhar-me com amor. A Marilu escolheu a câmara... O Alec não teve direito a bolo", escreveu Hilaria na legenda da fotografia.

Mas não ficou por aqui e pouco tempo depois publicou um vídeo onde aparece a dançar com a filha mais velha, Carmen, revelando que o resto da família já estava a dormir. Veja o vídeo na galeria.

Neste dia especial, Alec não deixou passar em branco a data sem dedicar uma mensagem à companheira no Instagram: "Parabéns ao WBM. (Eu sei que tu sabes o que isto significa)".

