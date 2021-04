À semelhança da maioria da classe artística, o início da terceira fase de desconfinamento foi sinónimo da preparação do regresso aos palcos e Herman José não foi exceção. O artista anunciou esta sexta-feira que está de volta e já há datas para poder vê-lo ao vivo com 'One (Her)Man Show'.

Como fez saber esta sexta-feira, na sua página de Instagram, Herman vai atuar no Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 4 de junho. E na Superbock Arena, no Porto, no dia 5 do mesmo mês.

A notícia deixou os fãs do comediante particularmente entusiasmados. "Já não era sem tempo", afirmou uma seguidora.

Vale referir que os bilhetes para ambos os espetáculos pode ser adquiridos na TicketLine.

