Herman José tem motivos para celebrar. O comediante anunciou o regresso aos palcos - depois da paragem obrigatória na sequência do confinamento -, algo que deverá acontecer em junho.

"Finalmente a felicidade maior, de voltar a fazer aquilo que melhor sei, e que mais prazer me dá na vida, em duas noites de amor/ humor com aqueles que me dão a alegria de viver no mesmo cumprimento de onda", afirmou na sua conta de Instagram.

Ora veja:

