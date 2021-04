Henry Cavill, o ator que dá vida ao 'Super-Homem', está apaixonado e contou aos fãs quem é a nova 'dona' do seu coração.

Foi através das redes sociais que o artista, de 37 anos, assumiu publicamente o namoro com Natalie Viscuso. "Este sou eu a parecer confiante antes do meu amor lindo e brilhante, Natalie, me destruir no xadrez", escreveu na legenda de uma fotografia em que o casal aparece a meio de uma partida de xadrez.

Apesar de Natalie Viscuso não ser atriz, tudo indica que foi no âmbito profissional que o casal se conheceu, uma vez que a namorada do ator trabalha na administração dos estúdios Legendary Entertainment.

