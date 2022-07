Ansioso para celebrara o Dia do Pai, data que no Brasil é comemorada no segundo domingo de agosto, Henri Castelli surpreendeu os seguidores com uma rara fotografia em que aparece junto dos filhos.

O ator posou ao lado dos pequenos Lucas, de 15 anos, da relação com Isabeli Fontana, e Maria Eduarda, de oito, da relação com Juliana Despirito.

"Dia dos Pais a chegar e já uma homenagem aqui com os meus pequenos no estádio do Morumbi. [...] Porque para ser pai não basta fazer um filho. Amá-los e protegê-los fará de ti um verdadeiro pai", disse na legenda da imagem.

