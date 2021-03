Cândida, de 39 anos, nasceu no Rio de Janeiro, Brasil, mas vive em Viena, Áustria, e é uma das candidatas de 'Hell’s Kitchen Portugal' que mais está a dar que falar.

Cândida trabalhou 20 anos como modelo. "O meu último maior trabalho foi a capa da Playboy", revela a concorrente.

Já na sua apresentação ao chef Ljubomir Stanisic, a participante destacou o impressionante currículo na cozinha.

Cândida revela já ter trabalhado para chefs como Gordon Ramsay, ou Konstantin Filippou. A trabalhar em cozinha desde 2016, não tem dúvidas de que: "servir um prato a alguém é mais íntimo do que posar nua", e explica porquê.

"A modelo nua é só um personagem, uma história que se conta sobre algo que não é real. Um prato tem sempre as influências dos lugares onde eu vivi, de pessoas com quem eu me encontrei e as técnicas que aprendi com cada um dos chefs com quem trabalhei", garante.

Reveja aqui a apresentação de Cândida.

Leia Também: Concorrente de 'Hell’s Kitchen' lembra vício em drogas. "Perdi o emprego"