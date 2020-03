Helena Isabel Patrício está de volta ao programa que ocupa as madrugadas da TVI, '1000 à Hora', como a própria anunciou este fim de semana.

"Estamos de volta! A partir de segunda-feira as madrugadas da TVI voltam a estar a '1000 à Hora' Prometemos muitos jogos e muitos prémios! Num período tão conturbado como este vamos tentar trazer lhe algum ânimo madrugada fora", começou por escrever na sua página do Instagram.

Num momento em que o mundo atravessa uma fase difícil com a pandemia da Covid-19, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' prometeu que o formato será agora feito com todos "os cuidados possíveis, cumprindo à risca todas as normas de segurança".

Na madrugada desta terça-feira, logo após o primeiro programa ter ido para o ar, Helena Isabel Patrício voltou a falar aos fãs na mesma rede social. "Foi o primeiro programa de 2020! Com muitos prémios e animação! Conto consigo amanhã à mesma hora na TVI. Continuamos a trabalhar para si", disse.

