Durante o diário de 'O Amor Acontece' desta quarta-feira, Helena Isabel Patrício, que integra o leque de comentadores, confidenciou um episódio algo desagradável com o qual teve de lidar durante um encontro amoroso.

"Já me perguntaram quanto é que ganhava [em televisão] no primeiro date", disse, mostrando-se impressionada com a ousadia.

Quem não resistiu em comentar foi Flávio Furtado, que aproveitou para espicaçar a jurista: "Olhando para ti, a pessoa achou que cobravas…"

Veja o momento aqui.

Leia Também: 'O Amor Acontece'. José pede Raquel em namoro