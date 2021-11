Cansada de lidar com críticas vorazes e comentários insultuosos nas redes sociais, Helena Isabel Patrício recorreu-se da sua ironia para 'calar' os haters.

Através das Instagram Stories, a jurista partilhou algumas mensagens e comentou-as com bom humor, como pode ver na galeria.

Recorde-se que Helena Isabel Patrício é formada em Direito e tornou-se conhecida do grande público ao vencer a 'Casa dos Segredos 6'. Nos últimos anos tem estado presente no pequeno ecrã no papel de comentadora dos reality shows da TVI.

