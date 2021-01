Helena Isabel Patrício e Pedro Soá juntaram-se num direto no Instagram, na quarta-feira, para falar dos momentos que viveram dentro da casa mais vigiada do país.

A concorrente falou de Hélder, que foi expulso do 'Big Brother - Duplo Impacto' esta quinta-feira, afirmando que o colega não tem "maldade". "Uma coisa é certa, ele é muito bom amigo, muito bom rapaz, gosto muito dele, só que a verdade é que ele tem uma maturidade diferente da nossa", acrescentou.

De seguida, reagiu à polémica com Alexandra Ferreira, depois desta ter estado numa gala para comentar o jogo e falar dos concorrentes. Na altura, Helena não gostou das palavras da ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' e acabou por falar do filho de Alexandra e do ex-cunhado de Cristiano Ronaldo, José Pereira.

"Eu sei que não estive bem. Sou a pessoa que todos os dias diz que podemos dizer as coisas às pessoas de forma não ofensiva, sou a primeira pessoa a defender as mulheres, sou a primeira a assumir que errei. [...] Estive mal, passei-me", disse.

"Aprendi a que antes de apontar o dedo a alguém, tenho muitos dedos virados para mim. E antes de dar opinião sobre o que quer que seja, tenho de pensar muito bem. Posteriormente a esse acontecimento infeliz da minha parte, tive muita gente a opinar como se fossem pessoas perfeitas, que nunca tivessem errado, como se fossem referências para a sociedade", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e destacou ainda: "Uma coisa é o comportamento reiterado, que faz de ti uma pessoa mal educada. Outra coisa é um momento na tua vida em que tu estiveste mal".

Veja o vídeo completo abaixo:

