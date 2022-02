Helena Isabel Patrício usou as histórias da sua conta de Instagram para responder às críticas que surgiram em relação aos comentários e apreciações que fez quanto ao comportamento de Bruno de Carvalho no reality show 'Big Brother Famosos'.

"Nesta sexta-feira, 4, quero comunicar-vos que... eu não 'rasgo ninguém'. É uma palavra feia! De baixo 'calibre'.

Tento ao máximo ser imparcial! Já estive do outro lado e sei o quanto doeu aos meus todas as palavras que proferiram sobre a minha pessoa. Por isto, por muito que goste de um concorrente (Bruno), darei sempre a minha opinião de forma respeitável e imparcial.

Assumo-me 'Brunista', mas tal como no meu círculo de amigos ou até em família, gostar de alguém não pode pressupor que concorde com todas as suas atitudes. Deste lado haverá sempre respeito por todos!

Dizer que 'não gosto' desta ou daquela atitude não é por si só uma falta de respeito! Eu tenho o livre arbítrio de dar a minha opinião com a tónica na forma como o faço e nas palavras que utilizo.

É, de facto, triste a forma como algumas pessoas tentam denegrir a minha imagem dando uma dimensão negativa às minhas palavras", completou.

