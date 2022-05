Além de 'A Pipoca Mais Doce', também Helena Isabel Patrício esteve a assistir à gala do 'Big Brother - Desafio Final' deste domingo e partilhou a sua opinião nas redes sociais sobre os acontecimentos que marcaram a gala. Neste caso, a comentadora do reality show focou-se na aparição de Frederica, a namorada de Nuno Homem de Sá.

"Fez uma campanha 'doente' nas redes sociais invadiu as redes sociais de todos os comentadores com mil mensagens! Tem uma sede enorme de aparecer. Por muito que se apoie alguém deve haver uma coisa chamada 'meio termo'! Tenho pena do Nuno… quase nos 70 a ter que aturar isto", atirou.

Nuno Homem de Sá acabou por abandonar a casa depois de perder a votação contra Gonçalo Quinaz, o seu principal rival dentro da casa.



© Instagram

Leia Também: Nuno Homem de Sá fora do 'Big Brother'. Saiba quem são os novos nomeados