"Carismática, versátil , empenhada, positiva e tantas outras qualidades... foi dispensada passados 17 anos de colaboração com a TVI", foi assim que Helena Isabel Patrício começou a sua recente publicação feita no Instagram, pouco tempo depois de Leonor Poeiras ter revelado que foi "despedida" da TVI.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' fez questão de mostrar publicamente o seu apoio à colega da estação, afirmando estar "triste" com tal notícia.

"Trabalhar em televisão é de uma instabilidade total, o dia de amanhã... só Deus sabe. Não conheço a Leonor pessoalmente, faz parte da estação para a qual trabalho, acompanho o seu trabalho há largos anos... acompanho eu e tantos outros que fazem da TVI o seu canal de eleição. Sinto-me triste com o sucedido. Foi a Leonor, mas qualquer dia sou eu, ou outros tantos", acrescentou.

De seguida, Helena Isabel destacou que apesar de estar neste momento com projetos no pequeno ecrã, não deixou de lado a sua formação em Direito.

"Considero-me uma amadora! Só comecei 'nisto' há 4 anos! Mas este curto espaço de tempo foi suficiente para sentir o quão instável é está profissão. Os meus 'chamaram-me' à razão e fizeram-me perceber que este novo amor que a vida colocou no meu caminho poderia ser 'perigoso'. A frase que mais ouvi dos meus foi 'vai com calma! Nunca abdiques da tua formação'. Continuo a estudar para progredir no Direito. Continuo a batalhar para chegar a Magistratura. Se é para o ano, se é daqui a dois anos.. não sei. É muito triste sentirmos que deixamos de ter 'validade', que não somos úteis, depois de termos dado tanto de nós.Somos pessoas... A vida é feita de ciclos, acredito que a Leonor iniciará um ciclo melhor brevemente", rematou.

