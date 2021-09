"Hoje termina a novela mais marcante que fiz até hoje": foi desta maneira que Helena Costa começou por evidenciar o final da novela da TVI, 'Amar Demais', que foi uma grande aventura para a atriz a nível pessoal e um projeto que lhe ficará para sempre "tatuado" no coração.

"Foi um ano cheio de desafios, em que as minhas filhas tinham seis meses quando comecei a gravar e no fim um ano e meio! Em que meteu uma pandemia e todos os medos envolvidos, em que perdemos dois colegas e tivemos que engolir as lágrimas a seco e fazer cenas com toda a garra que um ator tem de ter!", lembra.

"Descobri que ser mãe e trabalhar faz muito bem para nós e para os filhos! Houve regravações de muitas cenas, muitas alterações de planos, confinamentos e medo do desconhecido, passamos as quatro estações do ano sem saber bem em que altura as cenas iam passar, então passamos muito frio e muito calor, conheci mais pessoas maravilhosas, ri-me muito e de uma coisa tenho a certeza, a união que senti foi das mais fortes!", nota.

"Éramos únicos e especiais. A produção foi 5 estrelas mesmo com todas as adversidades, os diretores de atores mais extraordinários de sempre, uma autora fora de série e a @tvioficial maravilhosa sempre connosco", termina, agradecendo por todo o carinho e mostrando aos seus seguidores fotografias dos bastidores.

